Ciccio Valenti | “Se ami l’Inter ti sei rotto u’c***o…la società o ti paga o ti da biglietti omaggio” Su Correa…

Luca_ElTrinche : @SpiritoDiVinoo @cicciovalenti @stevevicrn Si stava parlando di Correa, è ovvio che mi riferissi a lui e non ad Alv… - menteRicreativa : @Avv_Bianco_Nero @tutticonvocati @PIERPARDO Lascia perdere, ma che te pensavi? Questi sono culo e camicia con i Cic… - PollyGalli : @ComunqueMilan Non hai citato Ciccio Valenti Aldo Giovanni e Giacomo Gino e Michele Celentano e Mina e ovviamente Cottarelli - AndresCorder0s : RT @aldo_liguori: @FBiasin La palla passa a Mentana Ciccio Valenti Paolo Bonolis e compagnia ragliante - zavar0v : RT @aldo_liguori: @FBiasin La palla passa a Mentana Ciccio Valenti Paolo Bonolis e compagnia ragliante -

Sport Mediaset

A premiare Clementi, insieme a Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing Manager del Molino, sono stati i due chef e volti televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani con Giacomo, ...Nella finalissima l'intrattenimento firmato RDS 100% Grandi Successi è stato arricchito dalla presenza del conduttore Giacomo. Ed ora, come è stato annunciato, è già tutto pronto per ... Lunedì 19 settembre nuovo appuntamento con “Pressing Lunedì” - Sportmediaset Lunedì 19 settembre, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “ Pressing lunedì ”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Dario Donato e Ben ...Andrea Clementi vince il Pizza Bit e diventa Pizza Ambassador 2023. La sfida disputata al Molino Dallagiovanna, per i 190 anni dell’azienda ...