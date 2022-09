Calcio: Serie A, Monza-Juventus 1-0, decide Gytkjær (Di domenica 18 settembre 2022) Monza, 18 set. (Adnkronos) - Monza in festa per la prima vittoria in Serie A arrivata contro la Juventus per 1-0. Crisi nera per i bianconeri che dopo il ko in Champions, rimediano un'altro ko in campionato rimanendo a 10 punti in classifica, mentre la squadra di Palladino, sostituto di Stroppa, sale a 4 punti. L'esore della giornata è Gytkjær che al 74' ha firmato il gol vittoria. La Juventus era rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Di Maria al 40' per un fallo di reazione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022), 18 set. (Adnkronos) -in festa per la prima vittoria inA arrivata contro laper 1-0. Crisi nera per i bianconeri che dopo il ko in Champions, rimediano un'altro ko in campionato rimanendo a 10 punti in classifica, mentre la squadra di Palladino, sostituto di Stroppa, sale a 4 punti. L'esore della giornata èche al 74' ha firmato il gol vittoria. Laera rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Di Maria al 40' per un fallo di reazione.

