Alluvione Marche: sale a 11 il numero delle vittime. Continuano le ricerche del piccolo Mattia e di una donna (Di domenica 18 settembre 2022) sale a 11 morti il tragico bilancio della Alluvione nelle Marche. I soccorritori hanno identificato l'ultima vittima ritrovata a Serra de' Conti (AN): si tratta del 47enne Michele Bomprezzi, fratello dell'ex sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi. L'uomo era alla guida della sua auto quando è stato travolto dall'acqua e dal fango. Nel frattempo, sono proseguite per tutta la notte le operazioni di ricerca dei due dispersi: il piccolo Mattia, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni, travolta in auto insieme alla figlia Noemi, quest'ultima purtroppo ritrovata senza vita. Il padre di Mattia, Tiziano Luconi, ha raccontato i momenti di disperazione che sta vivendo all'ANSA: "La felpa gialla e verde di Mattia è stata ritrovata vicino al ponte di mattoni da un soccorritore, cercatelo ...

