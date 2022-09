Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Un fan li ha beccati | “Baciati a lungo”

(Di domenica 18 settembre 2022)? Questa è la notizia esplosa questa mattina sui social con l’hashtag #Amoriello e tutto sembra perfettamente coincidere. Entrambi sono single e la loro amicizia (se così si vuole chiamare) andrebbe avanti in gran segreto da mesi. In realtà pare che molti fan disapessero del flirt con il cantante calabrese, ma hanno rispettato la sua privacy non divulgando niente. Alcune interazioni tra#amoriello pic.twitter.com/IOT5IxL6Jc — soft.(@soft) September 17, 2022 sopra il cielo di Roma a fissare la notte a toccare le stelle con teee #amoriello pic.twitter.com/HSQf0ZiZfC — greeneyes ...

trash_italiano : Se davvero Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme e noi abbiamo scoperto questa cosa solo ora, mi dispiace ma a… - rtl1025 : Quanto ci ha fatto divertire @AmorosoOF con #Camera209 a #PowerHitsEstate2022 all'Arena di Verona? ???? L'esibizione… - filglor : RT @Vale41229116: Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme il mondo di twitter in queste ore: - sonoinstabile : RT @Vale41229116: Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme il mondo di twitter in queste ore: - youngstunner009 : Alessandra Amoroso “sta con un noto collega da tempo”: ecco chi è -

... niente corteo per l'ex nuora Sarah Ferguson diDe Tommasi L'unica cosa certa è che, ... Era dal polverone mediatico sul presunto triangolotra Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e ...... Riven (Freddie Thorp) e Dane (Theo Graham) - ancora legati da un triangoloa luci rosse in ... niente corteo per l'ex nuora Sarah Ferguson diDe TommasiAlessandra Amoroso e Aiello sarebbero passati da amici a fidanzati come sono pronti a scommettere i fan, che hanno raccolto indizi social.Sul web impazza il gossip su Alessandra Amoroso. Stando a quanto riportano i fan su Twitter, la cantante di Lecce avrebbe da diverso tempo una storia ...