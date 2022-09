(Video) Pep Guardiola elogia la star di Man City dopo la performance contro i Wolves (Di sabato 17 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester City è tornato in vetta alla Premier League dopo aver battuto i Wolves 3-0 durante il calcio d’inizio di sabato. I gol nel primo tempo di Jack Grealish ed Erling Haaland hanno dato il tono alla sfida di sabato al Molineux Stadium, con anche il centrocampista Phil Foden a segnare nel secondo tempo. ALTRO: Roger Federer si ritira: la leggenda del tennis potrebbe passare al calcio dopo? Altre storie / Ultime notizie Il primo gol di Grealish, arrivato durante il primo minuto della partita, è il primo gol dell’ex capitano dell’Aston Villa della nuova stagione 2022-23 e parlando dopo la partita, l’allenatore Pep Guardiola ha ribadito la fiducia che ha nel giocatore più costoso della Gran Bretagna. “Essere in testa ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchesterè tornato in vetta alla Premier Leagueaver battuto i3-0 durante il calcio d’inizio di sabato. I gol nel primo tempo di Jack Grealish ed Erling Haaland hanno dato il tono alla sfida di sabato al Molineux Stadium, con anche il centrocampista Phil Foden a segnare nel secondo tempo. ALTRO: Roger Federer si ritira: la leggenda del tennis potrebbe passare al calcio? Altre storie / Ultime notizie Il primo gol di Grealish, arrivato durante il primo minuto della partita, è il primo gol dell’ex capitano dell’Aston Villa della nuova stagione 2022-23 e parlandola partita, l’allenatore Pepha ribadito la fiducia che ha nel giocatore più costoso della Gran Bretagna. “Essere in testa ...

