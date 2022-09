Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 10:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; CIRCOLazioNE RALLENTATA, INVECE, SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, E SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE QUI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)DEL 17 SETTEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; CIRCONE RALLENTATA, INVECE, SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA, SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, E SEMPRE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE QUI ...

domenicosabell1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Per incidente, la galleria Giovanni XXIII al momento è chiusa, a scendere (direzione stadio), sino all'u… - romamobilita : #Roma #viabilità Per incidente, la galleria Giovanni XXIII al momento è chiusa, a scendere (direzione stadio), sino… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Trastevere, tra piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e piazza Mastai - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani dalle 9 alle 18 Appia Antica pedonale tra Porta San Sebastiano e Cecilia Metella.… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl incidente in via della Sorbona, la linea 552 in direzione 'Gerani' devia su via Stanford,… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 09 - 2022 ore 09:30 VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SULLA FLAMINIA SONO IN CORSO LAVORI DI POTATURA DAL KM 7 AL KM 16 TRA ROMA E RIANO: SUL TRATTO ... Incidente a Palermo, sfonda con lo scooter la recinzione di un cantiere: giovane ferito gravemente Un incidente si è verificato la scorsa notte tra via Roma e via Ammiraglio Gravina a Palermo. Un uomo, in sella ad uno scooter, avrebbe perso il ... Problemi, però, alla viabilità: un tratto della strada ... RomaDailyNews DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SULLA FLAMINIA SONO IN CORSO LAVORI DI POTATURA DAL KM 7 AL KM 16 TRAE RIANO: SUL TRATTO ...Un incidente si è verificato la scorsa notte tra viae via Ammiraglio Gravina a Palermo. Un uomo, in sella ad uno scooter, avrebbe perso il ... Problemi, però, alla: un tratto della strada ... Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews