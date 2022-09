Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara alluvione nelle Marche vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei 3 dispersi dell’alluvione che ha colpito la zona di Senigallia e la serata di giovedì il corpo che dovrebbe essere di un uomo è stato individuato nella zona di Serra dei Conti sono tre dispersi dal momento mancano all’appello il piccolo Mattia di 8 anni la 56enne cade in auto con la figlia è un 47enne la cui vettura è stata travolta nel fiume mi sono andati in tanto Avanti tutta la notte alla luce delle foto elettriche le ricerche dei Dispersi ieri sera la prefettura di Ancona aggiornato elenco a 10 vittime e 3 dispersi tre morti si è aggiunto un ottantenne non sarebbe stato trascinato via dalla Piana ma sarebbe scivolato in acqua i dispersi scendono a tre perché è stato nel ...