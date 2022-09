Ucraina: Meloni, 'sanzioni funzionano, strumento più efficace che abbiamo' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con chi dice" che le sanzioni alla Russia "non stanno funzionando. Sono lo strumento più efficace che abbiamo nell'attuale contesto, tutti quanti abbiamo letto i dati economici della Russia", dove "era stimata una crescita del 6 per cento del Pil, adesso sta festeggiando una chiusura a meno 3,5 per cento", secondo "i dati ufficiali della propaganda russa. Vuol dire aver perso quasi il 10 per cento del Pil. Questo è l'effetto delle sanzioni, quindi credo stiano funzionando". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci. "Credo soprattutto -ha ribadito la leader di Fdi- che l'Italia non debba e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con chi dice" che lealla Russia "non stanno funzionando. Sono lopiùchenell'attuale contesto, tutti quantiletto i dati economici della Russia", dove "era stimata una crescita del 6 per cento del Pil, adesso sta festeggiando una chiusura a meno 3,5 per cento", secondo "i dati ufficiali della propaganda russa. Vuol dire aver perso quasi il 10 per cento del Pil. Questo è l'effetto delle, quindi credo stiano funzionando". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci. "Credo soprattutto -ha ribadito la leader di Fdi- che l'Italia non debba e ...

