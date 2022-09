Serie C 2022/2023, Girone A: pareggio tra Triestina e Pro Vercelli, al Nereo Rocco è 1-1 (Di sabato 17 settembre 2022) Gara non molto intensa a Trieste tra Triestina e Pro Vercelli che termina con un pareggio per 1-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto agonismo, con entrambe le squadre che sono andate a fiammate più che martellare. Il match si sblocca solo a fine secondo tempo con il gol di Saco, regalando così la vittoria agli ospiti, pareggiato poi dal colpo di testa di Di Gennaro. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito. Pro Vercelli un po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare, da sottolineare però la buona prestazione difensiva degli ospiti, che ordinatamente chiudono il primo tempo con la rete inviolata. Da sottolineare un gol subito annullato alla Triestina per ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Gara non molto intensa a Trieste trae Proche termina con unper 1-1. Difese quadrate, portieri attenti e tanto agonismo, con entrambe le squadre che sono andate a fiammate più che martellare. Il match si sblocca solo a fine secondo tempo con il gol di Saco, regalando così la vittoria agli ospiti, pareggiato poi dal colpo di testa di Di Gennaro. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito. Proun po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare, da sottolineare però la buona prestazione difensiva degli ospiti, che ordinatamente chiudono il primo tempo con la rete inviolata. Da sottolineare un gol subito annullato allaper ...

