Milan-Napoli, i convocati: decisione ufficiale su Lozano e Demme (Di sabato 17 settembre 2022) Domani sera il Napoli sarà ospite del Milan a San Siro, in una gara che può già dire molto agli uomini di Spalletti, reduci da un avvio di stagione entusiasmante, che si misureranno contro i Campioni d’Italia uscenti. Gli azzurri infatti, proprio come il Milan, sono primi in classifica in Serie A a quota 14 punti, accompagnati anche dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il primo posto, tuttavia, non è occupato dal Napoli soltanto in Italia: anche in Europa il club di De Laurentiis comanda il Girone A di Champions League, davanti a corazzate come Liverpool e Ajax. FOTO: Getty – Napoli LozanoDopo la convincente vittoria esterna contro i Rangers, tuttavia, gli azzurri tornano ad essere focalizzati sul campionato. Accompagnati anche dal ritorno di Hirving Lozano, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Domani sera ilsarà ospite dela San Siro, in una gara che può già dire molto agli uomini di Spalletti, reduci da un avvio di stagione entusiasmante, che si misureranno contro i Campioni d’Italia uscenti. Gli azzurri infatti, proprio come il, sono primi in classifica in Serie A a quota 14 punti, accompagnati anche dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il primo posto, tuttavia, non è occupato dalsoltanto in Italia: anche in Europa il club di De Laurentiis comanda il Girone A di Champions League, davanti a corazzate come Liverpool e Ajax. FOTO: Getty –Dopo la convincente vittoria esterna contro i Rangers, tuttavia, gli azzurri tornano ad essere focalizzati sul campionato. Accompagnati anche dal ritorno di Hirving, ...

AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Milan-#Napoli no Var ??La #Lazio rimborsa i tifosi ??#Davis, l… - FrancoMater2 : @fabioizzo6 Fabio alcuni sono troll. Fa parte del giochino di svilire il valore del Napoli. Se ci fai caso ce ne so… - stanen26 : Ultima vittoria del Milan a San Siro contro il Napoli ha segnato questo demonio…incontrato oggi salendo per la part… -