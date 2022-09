Marcell Jacobs sposa la sua Nicole: il campione olimpico vive la giornata più bella (Di sabato 17 settembre 2022) Ha detto sì. Sulle rive del suo Garda, in uno scenario incantevole, con la sua emozione specchiata nelle acque del lago. L’uomo che regala sogni, Marcell Jacobs, ne ha tenuto uno per sé oggi pomeriggio nel parco della Torre San Marco di Gardone Riviera, sposando Nicole Daza, festeggiato da tanti amici e parenti, alcuni dei quali arrivati dagli Stati Uniti, paese d’origine del fuoriclasse azzurro. Elegantissimo nel suo smoking scuro, il campione olimpico dei 100 metri ha raggiunto in barca, da Desenzano, la location scelta per il matrimonio, tanto cara a D’Annunzio. Un altare di fiori bianchi ha fatto da cornice allo scambio delle promesse e al rito civile, officiato dal segretario comunale di Gardone Valeria Ferro. Nozze e compleanno nella stessa indimenticabile ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) Ha detto sì. Sulle rive del suo Garda, in uno scenario incantevole, con la sua emozione specchiata nelle acque del lago. L’uomo che regala sogni,, ne ha tenuto uno per sé oggi pomeriggio nel parco della Torre San Marco di Gardone Riviera,ndoDaza, festeggiato da tanti amici e parenti, alcuni dei quali arrivati dagli Stati Uniti, paese d’origine del fuoriclasse azzurro. Elegantissimo nel suo smoking scuro, ildei 100 metri ha raggiunto in barca, da Desenzano, la location scelta per il matrimonio, tanto cara a D’Annunzio. Un altare di fiori bianchi ha fatto da cornice allo scambio delle promesse e al rito civile, officiato dal segretario comunale di Gardone Valeria Ferro. Nozze e compleanno nella stessa indimenticabile ...

