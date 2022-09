Maltempo Ravenna, vento spezza l'ormeggio di una nave da crociera: recuperata dopo 4 ore (Di sabato 17 settembre 2022) Una nave da crociera battente bandiera norvegese, la 'Viking Sea' con a bordo 870 passeggeri e circa 200 membri di equipaggio è stata protagonista di una disavventura, a causa del forte Maltempo, che poteva avere conseguenze più gravi. L'imbarcazione di 228 metri di lunghezza ha rotto i cavi di ormeggio intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso, evitando così di finire contro la scogliera antistante il Molo Guardiano dello scalo romagnolo. Le operazioni di recupero sono durate oltre 4 ore. Per mantenere in assetto l'imbarcazione, sono stati impiegati 5 rimorchiatori. La dinamica dell’incidente Attorno alle 8 di questa mattina risultava regolarmente ormeggiata al Terminal Crociere del porto, prima di essere investita dalle forti raffiche di bora, di intensità assolutamente straordinaria fino a 160 km ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 settembre 2022) Unadabattente bandiera norvegese, la 'Viking Sea' con a bordo 870 passeggeri e circa 200 membri di equipaggio è stata protagonista di una disavventura, a causa del forte, che poteva avere conseguenze più gravi. L'imbarcazione di 228 metri di lunghezza ha rotto i cavi diintraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso, evitando così di finire contro la scogliera antistante il Molo Guardiano dello scalo romagnolo. Le operazioni di recupero sono durate oltre 4 ore. Per mantenere in assetto l'imbarcazione, sono stati impiegati 5 rimorchiatori. La dinamica dell’incidente Attorno alle 8 di questa mattina risultava regolarmente ormeggiata al Terminal Crociere del porto, prima di essere investita dalle forti raffiche di bora, di intensità assolutamente straordinaria fino a 160 km ...

