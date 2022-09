LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Miller in testa alla FP3, 3° Quartararo davanti a Bagnaia (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 43 J. Miller 1:46.992 2 33 B. BINDER +0.207 3 20 F. Quartararo +0.266 4 63 F. Bagnaia +0.336 5 89 J. MARTIN +0.411 6 42 A. RINS +0.540 7 30 T. NAKAGAMI +0.557 8 23 E. BASTIANINI +0.560 9 10 L. MARINI +0.566 10 73 A. MARQUEZ +0.630 10.31 Bagnaia, dopo aver rischiato di cadere nel primo tentativo, si riprende e ottiene il quarto tempo a 0.336, immediatamente alle spalle di Quartararo. Ottavo Bastianini a 0.560 dal vertice. 10.28 Jack Miller si porta davanti a tutti con due soft in 1:46.992 a precedere Binder di 0.207 con la KTM ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 43 J.1:46.992 2 33 B. BINDER +0.207 3 20 F.+0.266 4 63 F.+0.336 5 89 J. MARTIN +0.411 6 42 A. RINS +0.540 7 30 T. NAKAGAMI +0.557 8 23 E. BASTIANINI +0.560 9 10 L. MARINI +0.566 10 73 A. MARQUEZ +0.630 10.31, dopo aver rischiato di cadere nel primo tentativo, si riprende e ottiene il quarto tempo a 0.336, immediatamente alle spalle di. Ottavo Bastianini a 0.560 dal vertice. 10.28 Jacksi portaa tutti con due soft in 1:46.992 a precedere Binder di 0.207 con la KTM ...

FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi in diretta le PL3 dell'#AragonGP - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Ducati vs Quartararo nel venerdì ad Aragon, oggi come sarà? Occhio poi a Marc Marquez... La diretta d… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Ducati vs Quartararo nel venerdì ad Aragon, oggi come sarà? Occhio poi a Marc Marquez... La diretta d… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: GP Aragon LIVE, segui le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della #FP3 di Aragon: Bagnaia e Quartararo, la sfida continua. Attenzione a Marc… -