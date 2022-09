LIVE Canelo Alvarez-Golovkin | Mondiale supermedi in DIRETTA | va in scena l’attesissimo III atto!

OA Sport

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTAscritta su OA Sport.ALVAREZ vs GENNADY GOLOVKIN III: PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 18 SETTEMBRE:L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTAscritta su OA Sport.ALVAREZ vs GENNADY GOLOVKIN III: PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 18 SETTEMBRE: Canelo Alvarez-Gennady Golovkin in tv: su che canale vedere il Mondiale dei superwelter, orario e programma Canelo Alvarez is set to earn one of his highest paydays of his career when he takes on Gennady Golovkin for the third time.Canelo and “GGG” fought to a controversial split draw at the T-Mobile Arena in Las Vegas, with many observers believing that Golovkin had been robbed of a victory. One year later, in the same venue, ...