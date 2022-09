Highlights e gol Spezia-Sampdoria 2-1 | settima giornata Serie A 2022 2023 VIDEO

OfficialASRoma : Il gol con cui Cherubini ha sbloccato Napoli-Roma 1-5 di #Primavera1TIM ?? Guarda gli highlights su Roma TV+ ??… - MeNsAh_kRokRo : RT @DiMarzio: #SerieC | Continua a stupire l'#ArzignanoValchiampo, con un netto 3 a 0 contro il #Piacenza - DiMarzio : #SerieC | Continua a stupire l'#ArzignanoValchiampo, con un netto 3 a 0 contro il #Piacenza - Ggozo1 : RT @DiMarzio: #SerieC | Solo un pari tra #Triestina e #ProVercelli: succede tutto nel finale - DiMarzio : #SerieC | Solo un pari tra #Triestina e #ProVercelli: succede tutto nel finale -

Sky Sport

La sintesi della vittoria per 3 - 0 del Manchester City sul campo del Wolverhampton:di Grealish, Haaland e ...Video/ Lecco Pergolettese (2 - 0)ed: Giudici apre, Zambataro chiude DIRETTA FERALPISALÒ PERGOLETTESE (RISULTATO 0 - 0): FINE PRIMO TEMPO Feralpisalò e Pergolettese vanno negli ... Wolves-Manchester City 0-3: video, gol e highlights La partita si sblocca al minuto 11 con una conclusione mostruosa di Sabiri, che dalla lunghissima distanza trova un gol straordinario su cui Dragowski non può nulla. Nemmeno un minuto dopo e lo Spezia ...Prima sconfitta – dopo tre pareggi consecutivi – in questa Bundesliga per il Bayern Monaco, battuto dall'Augsburg per 1-0 nella 7^ giornata. Per la prima volta dopo 87 gare di campionato la squadra ba ...