Ginnastica ritmica, Mondiali 2022: Sofia Raffaeli scrive la storia, è Campionessa del Mondo (Di sabato 17 settembre 2022) Sofia Raffaeli scrive ancora la storia. La ‘formica atomica’ è Campionessa del Mondo nell’All-Around individuale ai Mondiali 2022 di Sofia con il punteggio complessivo di 133.250. La 18enne è così la prima italiana a vincere questo titolo, e oltre alla medaglia d’oro si porta a casa anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Argento a Darja Varfolomeev con 132.450, mentre il bronzo è andato a Stiliana Nikolova con un totale di 128.800. Ottimo quinto posto per Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza. IL CALENDARIO COMPLETO Esordio non perfetto di Sofia, che sul finale dell’esercizio alle clavette commette una piccola sbavatura; prova comunque convincente e ottimo punteggio, il ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022)ancora la. La ‘formica atomica’ èdelnell’All-Around individuale aidicon il punteggio complessivo di 133.250. La 18enne è così la prima italiana a vincere questo titolo, e oltre alla medaglia d’oro si porta a casa anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Argento a Darja Varfolomeev con 132.450, mentre il bronzo è andato a Stiliana Nikolova con un totale di 128.800. Ottimo quinto posto per Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza. IL CALENDARIO COMPLETO Esordio non perfetto di, che sul finale dell’esercizio alle clavette commette una piccola sbavatura; prova comunque convincente e ottimo punteggio, il ...

