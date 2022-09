Ginnastica ritmica | Malagò | “Sontuosa Raffaeli”

Eurosport_IT : LA REGINA DELLA GINNASTICA RITMICA ?????? Sofia Raffaeli riscrive la storia: è la prima italiana a conquistare la med… - Eurosport_IT : Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso… - rosestobecky : RT @Eurosport_IT: LA REGINA DELLA GINNASTICA RITMICA ?????? Sofia Raffaeli riscrive la storia: è la prima italiana a conquistare la medaglia… - FraLoi37scudi : RT @Eurosport_IT: LA REGINA DELLA GINNASTICA RITMICA ?????? Sofia Raffaeli riscrive la storia: è la prima italiana a conquistare la medaglia… -

L'ITALIA CONQUISTA UN PASS OLIMPICO NELLA GINNASTICA RITMICA. CHI È SOFIA RAFFAELI LA FORMICA ATOMICA DIVENTATA CAMPIONESSA DEL MONDO. Sofia Raffaeli come Vanessa Ferrari nel 2006, quando la fuoriclasse bresciana si laureò Campionessa del Mondo all-around nella ginnastica artistica: nessuna azzurra si era mai spinta a tanto in 72 anni e 30 edizioni. La Farfalla di Orzinuovi doveva ancora compiere 16 anni, mentre Sofia Raffaeli è diventata maggiorenne. Road to Paris 2024, Sofia Raffaelli conquista l'oro nella prova all-around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia (Bulgaria). È il terzo pass olimpico.