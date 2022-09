Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022 cronometro maschile stanotte in tv: orari e diretta streaming (Di sabato 17 settembre 2022) Iniziano stanotte i Mondiali di Ciclismo su strada 2022 a Wollongong (Australia) e l’Italia cala subito il suo asso più prezioso. Va infatti in scena la cronometro uomini Elite, dove Filippo Ganna difenderà i due titoli conquistati nelle ultime edizioni andando a caccia di un tris consecutivo riuscito finora solo a Michael Rogers e Tony Martin. Non mancheranno gli avversari, a cominciare dal vincitore della Vuelta Remco Evenepoel. La prova misurerà 34,2 chilometri, pari a due giri del circuito che caratterizzerà anche le prove in linea. Mondiali Ciclismo Wollongong 2022: CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La cronometro maschile prenderà il ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Inizianodisu strada(Australia) e l’Italia cala subito il suo asso più prezioso. Va infatti in scena lauomini Elite, dove Filippo Ganna difenderà i due titoli conquistati nelle ultime edizioni andando a caccia di un tris consecutivo riuscito finora solo a Michael Rogers e Tony Martin. Non mancheranno gli avversari, a cominciare dal vincitore della Vuelta Remco Evenepoel. La prova misurerà 34,2 chilometri, pari a due giri del circuito che caratterizzerà anche le prove in linea.: CALENDARIO COMPLETO, TV E– Laprenderà il ...

