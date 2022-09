Can Yaman, chi è la sua fidanzata attuale Francesca (Di sabato 17 settembre 2022) Francesca Del Fa sembra aver conquistato completamente il cuore di Can Yaman. I rumors parlano di una relazione che si sta pian piano consolidando. Infatti, entrambi hanno deciso di mantenere il massimo riserbo riguardo il loro amore, ma non sono riusciti molto bene nell’impresa: il settimanale Vero li ha paparazzati insieme. I due stavano passeggiano sorridendosi con complicità e scambiandosi occhiate molto tenere. Francesca Del Fa è sempre stata molto riservata e non ha mai amato mettere in piazza la sua vita sentimentale. Ma ora le cose sembrano essere cambiate. Se fino a questo momento non si sapeva nulla riguardo la presenza di un fidanzato nella sua quotidianità. L’arrivo di Can Yaman ha scombinato i piani dell’attrice, che non è riuscita a tener segreta questa frequentazione. Sembra che i due vogliano fare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022)Del Fa sembra aver conquistato completamente il cuore di Can. I rumors parlano di una relazione che si sta pian piano consolidando. Infatti, entrambi hanno deciso di mantenere il massimo riserbo riguardo il loro amore, ma non sono riusciti molto bene nell’impresa: il settimanale Vero li ha paparazzati insieme. I due stavano passeggiano sorridendosi con complicità e scambiandosi occhiate molto tenere.Del Fa è sempre stata molto riservata e non ha mai amato mettere in piazza la sua vita sentimentale. Ma ora le cose sembrano essere cambiate. Se fino a questo momento non si sapeva nulla riguardo la presenza di un fidanzato nella sua quotidianità. L’arrivo di Canha scombinato i piani dell’attrice, che non è riuscita a tener segreta questa frequentazione. Sembra che i due vogliano fare ...

