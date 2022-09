Calendario Mondiali ciclismo 2022: orari 18 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 17 settembre 2022) Iniziano i Mondiali di ciclismo 2022 di scena a Wollongong, in Australia. A causa dele otto ore di fuso orario, si comincia già questa notte con le prove a cronometro élite, con l’Italia che avrà già una preziosissima carta da giocare con il due volte campione in carica Filippo Ganna nella gara maschile. Circuito da ripetere due volte per 34,6 chilometri praticamente pianeggiante, a parte uno strappetto di 700 metri al 6,7% di Dumfries Avenue che verrà percorso per due volte. Dopo una prima parte ricca di curve, arriverà la seconda caratterizzata da lunghi rettilinei. Mondiali ciclismo 2022, programma 18 settembre ED italiani IN gara ore 1.35: cronometro femminile élite – Soraya ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Iniziano ididi scena a Wollongong, in Australia. A causa dele otto ore di fusoo, si comincia già questa notte con le prove a cronometro élite, con l’Italia che avrà già una preziosissima carta da giocare con il due volte campione in carica Filippo Ganna nellamaschile. Circuito da ripetere due volte per 34,6 chilometri praticamente pianeggiante, a parte uno strappetto di 700 metri al 6,7% di Dumfries Avenue che verrà percorso per due volte. Dopo una prima parte ricca di curve, arriverà la seconda caratterizzata da lunghi rettilinei.18EDINore 1.35: cronometro femminile élite – Soraya ...

