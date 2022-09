Calcio | Serie A 2022-2023 | vittorie di Empoli | Spezia e Sassuolo negli anticipi del 7° turno

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) E’ calato il sipario sui tredel venerdì del settimodel campionato didi. Ad andare in scena per prima, alle ore 15.00, è stata la sfida del Dall’Ara di Bologna tra i felsinei e l’. La compagine emiliana è stata sconfitta tra le mura amiche per effetto della marcatura di Filippo Bandinelli al 75?. Un risultato importante per le zone basse della classifica, con i toscani che salgono a 7 punti (13mi), mentre i bolognesi restano a 6 (16mi). E’ caduta la Sampdoria alle ore 18.00 sul campo dello. A passare per primi in vantaggio sono stati i doriani con una splendida realizzazione dalla distanza del marocchino Abdelhamid Sabiri all’11’. Un’autorete di Murillo un minuto dopo e il gol di Nzola al 72? hanno ...