Alluvione, le Marche in ginocchio. Vigili del fuoco anche da Bergamo per i soccorsi (Di sabato 17 settembre 2022) L’emergenza. Una bomba d’acqua ha devastato le province di Pesaro Urbino e Ancona. Almeno dieci morti, paesi distrutti e sfollati. Una squadra del comando di via Codussi è partita venerdì per partecipare alle operazioni di soccorso. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 settembre 2022) L’emergenza. Una bomba d’acqua ha devastato le province di Pesaro Urbino e Ancona. Almeno dieci morti, paesi distrutti e sfollati. Una squadra del comando di via Codussi è partita venerdì per partecipare alle operazioni di soccorso.

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Vittorio1Elle : RT @pbecchi: L’alluvione nelle Marche non ha niente a che fare col cambiamento climatico. È il risultato del dissesto idrogeologico. Di que… - AlessandroFusi9 : RT @pbecchi: L’alluvione nelle Marche non ha niente a che fare col cambiamento climatico. È il risultato del dissesto idrogeologico. Di que… -