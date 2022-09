AEW: Anche Sting ed Allin avranno il loro posto al “Grand Slam” (Di sabato 17 settembre 2022) Sting e Darby Allin affronteranno ancora una volta gli House of Black. L’incontro con stipulazione “no DQ” è stato sancito per l’edizione di Rampage: Grand Slam di settimana prossima. Le due fazioni si sono già affrontate diverse volte negli ultimi periodi, sia in tag sia in singolo. Ultimo match dei quali ha avuto luogo ad All Out, tra il trio formato da Sting, Allin e Miro e quello composto da Malakai, Brody e Matthews, vinto dai primi. Altro giro, altra corsa! Nonostante la sconfitta, e la dipartita di Malakai Black, la House of Black non sembra voler demordere, e continua a sfidare il duo dalla faccia dipinta. Nella puntata di Rampage di questa settimana, Allin ha accettato la sfida di Matt Hardy, vincendo l’incontro. Appena ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 17 settembre 2022)e Darbyaffronteranno ancora una volta gli House of Black. L’incontro con stipulazione “no DQ” è stato sancito per l’edizione di Rampage:di settimana prossima. Le due fazioni si sono già affrontate diverse volte negli ultimi periodi, sia in tag sia in singolo. Ultimo match dei quali ha avuto luogo ad All Out, tra il trio formato dae Miro e quello comda Malakai, Brody e Matthews, vinto dai primi. Altro giro, altra corsa! Nonostante la sconfitta, e la dipartita di Malakai Black, la House of Black non sembra voler demordere, e continua a sfidare il duo dalla faccia dipinta. Nella puntata di Rampage di questa settimana,ha accettato la sfida di Matt Hardy, vincendo l’incontro. Appena ...

