Ultime Notizie – No Draghi al secondo mandato, botta e risposta Pd-Azione (Di venerdì 16 settembre 2022) Mario Draghi dice no all’ipotesi di un secondo mandato a Palazzo Chigi e dopo le parole del premier parte il botta e risposta tra Pd e Azione. “Con il no di Draghi a qualsiasi proposta di Draghi Bis, ora è ancora più chiaro: la proposta di Calenda e Renzi non esiste. Se non nel loro suggestivo mondo immaginario”, la posizione del Nazareno. “La nostra proposta rimane la stessa governo di unità nazionale con agenda Draghi e possibilmente con Draghi stesso, che altro non poteva dire come è ovvio. Non si capisce invece con chi voglia governare Letta. Non con i suoi alleati, non con i 5S. Quello al Pd è un voto buttato proprio perché non è in grado di fare una proposta di governo al Paese”, fanno sapere fonti di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Mariodice no all’ipotesi di una Palazzo Chigi e dopo le parole del premier parte iltra Pd e. “Con il no dia qualsiasi proposta diBis, ora è ancora più chiaro: la proposta di Calenda e Renzi non esiste. Se non nel loro suggestivo mondo immaginario”, la posizione del Nazareno. “La nostra proposta rimane la stessa governo di unità nazionale con agendae possibilmente constesso, che altro non poteva dire come è ovvio. Non si capisce invece con chi voglia governare Letta. Non con i suoi alleati, non con i 5S. Quello al Pd è un voto buttato proprio perché non è in grado di fare una proposta di governo al Paese”, fanno sapere fonti di ...

