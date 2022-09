Spettacolo teatrale nella casa circondariale di Arienzo (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera, nella casa circondariale “G De Angelis” di Arienzo, si è tenuto lo Spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia “La flotta”, in collaborazione con l’associazione culturale “Naturate” e l’associazione “Polluce Aps”. Uno Spettacolo che ha avuto per protagonisti i ristretti dell’Istituto di pena di Arienzo. Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha assistito alla rappresentazione teatrale, insieme alla direttrice del carcere Annalaura De Fusco e un folto gruppo di ospiti. Così il Garante Ciambriello: “Quando il teatro entra nello spazio educativo può esprimersi come strumento formativo o didattico, ma anche come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera,“G De Angelis” di, si è tenuto lomesso in scena dalla compagnia “La flotta”, in collaborazione con l’associazione culturale “Naturate” e l’associazione “Polluce Aps”. Unoche ha avuto per protagonisti i ristretti dell’Istituto di pena di. Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha assistito alla rappresentazione, insieme alla direttrice del carcere Annalaura De Fusco e un folto gruppo di ospiti. Così il Garante Ciambriello: “Quando il teatro entra nello spazio educativo può esprimersi come strumento formativo o didattico, ma anche come ...

