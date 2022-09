Samsung Galaxy S23 con cornici più spesse? C’è questa possibilità (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Samsung Galaxy S23 non verrà presentato prima di diversi mesi, ma già circolano in Rete indiscrezioni tale da inquadrarlo anche dal punto di vista del design. Il noto leaker Ice universe ha fatto sapere nelle scorse ore che il Samsung Galaxy S23 potrebbe veder allargate le cornici che raccolgono lo schermo, rendendole più spesse di 0,15mm ciascuna rispetto a quelle del Samsung Galaxy S22. Se confermata, la modifica renderebbe il prossimo top di gamma un po’ più spesso e voluminoso del suo predecessore, cosa che potrebbe non essere facilmente digerita dagli utenti. Non sappiamo dirvi quale potrebbe essere il motivo alla base della scelta che, nell’eventualità, il colosso di Seul deciderà di prendere, ma è probabile che sia legata all’innesto di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) IlS23 non verrà presentato prima di diversi mesi, ma già circolano in Rete indiscrezioni tale da inquadrarlo anche dal punto di vista del design. Il noto leaker Ice universe ha fatto sapere nelle scorse ore che ilS23 potrebbe veder allargate leche raccolgono lo schermo, rendendole piùdi 0,15mm ciascuna rispetto a quelle delS22. Se confermata, la modifica renderebbe il prossimo top di gamma un po’ più spesso e voluminoso del suo predecessore, cosa che potrebbe non essere facilmente digerita dagli utenti. Non sappiamo dirvi quale potrebbe essere il motivo alla base della scelta che, nell’eventualità, il colosso di Seul deciderà di prendere, ma è probabile che sia legata all’innesto di ...

