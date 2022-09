Parchi eolici fra Casamassima ed Acquaviva delle Fonti, tre nel foggiano: ok del governo Uno anche a Ferrandina (Di venerdì 16 settembre 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: ENERGIA DA Fonti RINNOVABILI Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito ai seguenti progetti: impianto eolico denominato “Montagnola”, da realizzarsi nel Comune di Ferrandina, con opere di connessione site nei Comuni di Salandra e Garaguso (MT), con potenza complessiva pari a 34 MW, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 180 del 19 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS (CT-VIA); parco eolico denominato “Torre Giulia”, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Cerignola e Stornara (FG), con potenza complessiva di 37,8 MW; parco eolico denominato “Borgo Mezzanone” da realizzarsi nel territorio dei ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: ENERGIA DARINNOVABILI Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito ai seguenti progetti: impianto eolico denominato “Montagnola”, da realizzarsi nel Comune di, con opere di connessione site nei Comuni di Salandra e Garaguso (MT), con potenza complessiva pari a 34 MW, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 180 del 19 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS (CT-VIA); parco eolico denominato “Torre Giulia”, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Cerignola e Stornara (FG), con potenza complessiva di 37,8 MW; parco eolico denominato “Borgo Mezzanone” da realizzarsi nel territorio dei ...

