Nicola Zingaretti al TPI Fest | “Campo largo | mai più lacerazioni”

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 settembre 2022) ” “: è quanto dichiarato dal governatore del Lazio ed ex segretario del Pddurante la seconda serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Come si fa a fare le cose che riempiono la bocca della politica e dei politici? “Secondo me facendo di tutto per evitare che il futuro parlamento assomigli al parlamento che è andato a casa qualche settimana fa. C’è la politica che sbaglia, ma quello che ci ha governato negli ultimi 5 anni era un parlamento nato nel 2018 con una destra forte. Si è fatto muro fino all’affossamento per il ddl Zan. Bisogna fare di tutto perché il nuovo parlamento non assomigli in nulla al vecchio. Trovo osceno che i leader italiani che si rifanno ...