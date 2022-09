L' inverno demografico e i migranti come ricchezza | il ' Vangelo dell' accoglienza' secondo Francesco

PatCisla : RT @AleteiaIT: Briefing del pontefice sul volo di ritorno dal Kazakhstan. L'Occidente? 'E' decadente'. L'inverno demografico? In Italia, ci… - UBrignone : RT @tempoweb: Allarme di #PapaFrancesco sull’inverno demografico: il coraggio di fare #figli #famiglia #crisi #18settembre #iltempoquotidia… - tempoweb : Allarme di #PapaFrancesco sull’inverno demografico: il coraggio di fare #figli #famiglia #crisi #18settembre… - lukilotom : Siamo 7,96 miliardi e parlano di inverno demografico… #vabeh - PoliticaNewsNow : Meloni: 'Denatalità non è inverno demografico, è glaciazione' -

Il Tempo

'Cosa ha perso l'Occidente per dimenticarsi di accogliere, quando invece ha bisogno di gente. Quando si pensa all'che noi abbiamo: c'è bisogno di gente: sia in Spagna - in Spagna soprattutto - anche in Italia ci sono paesi vuoti, soltanto venti vecchiette lì, e poi niente. Ma perché non fare ...I problemi del presente e la paura del futuro inducono le nuove generazioni a non fare più figli determinando quello che Francesco definisce "un brutto". Le donne non devono ... Allarme di Papa Francesco sull’inverno demografico: il coraggio di fare figli C’è un legame tra politica e trascendenza… perché le aspirazioni più alte non si possono escludere dalla vita pubblica e relegare in ambito privato. Agli occhi e nell’immaginario geografico di Bergogl ...Meloni: natalità zero, figli non sono bene di lusso Non è un inverno demografico, è una glaciazione, i figli sono una questione di futuro, non possono essere un bene di lusso. Lo ha detto la leader di ...