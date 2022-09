++ Gas: conclude in calo del 12% a 187 euro al megawattora ++ (Di venerdì 16 settembre 2022) Giornata di forte discesa per il prezzo del gas: il metano ha chiuso sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'europa in ribasso del 12% a 187 euro al megawattora. . 16 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Giornata di forte discesa per il prezzo del gas: il metano ha chiuso sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'pa in ribasso del 12% a 187al. . 16 settembre 2022

