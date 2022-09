Fate: The Winx Saga 2 è uscita su Netflix (Di venerdì 16 settembre 2022) Debutta su Netflix oggi 16 settembre la seconda stagione di Fate: The Winx Saga. La serie, ispirata al celebre cartone animato di Iginio Straffi, torna sulla piattaforma con otto nuovi episodi. Fate 2 riprenderà le vicende delle Fate di Alfea, dopo il successo della prima stagione. Fate: The Winx Saga 2prima stagione e cast La prima stagione di Fate, uscita nel gennaio 2021, aveva causato non poche polemiche per via dei casting delle attrici interpreti di Musa e Terra (nel cartone Flora). Per il casting delle due Fate, una asiatica e l’altra latina, erano state scelte due attrici bianche. Per rimediare all’errore, in questa stagione è stata castata Paulina Chàvez: interpreterà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Debutta suoggi 16 settembre la seconda stagione di: The. La serie, ispirata al celebre cartone animato di Iginio Straffi, torna sulla piattaforma con otto nuovi episodi.2 riprenderà le vicende delledi Alfea, dopo il successo della prima stagione.: The2prima stagione e cast La prima stagione dinel gennaio 2021, aveva causato non poche polemiche per via dei casting delle attrici interpreti di Musa e Terra (nel cartone Flora). Per il casting delle due, una asiatica e l’altra latina, erano state scelte due attrici bianche. Per rimediare all’errore, in questa stagione è stata castata Paulina Chàvez: interpreterà ...

