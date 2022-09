Cremona: fermato con carico di rifiuti edili, distrugge sala in caserma, arrestato 51enne (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Si è concluso con l'arresto di un cittadino italiano di 51 anni, con precedenti di polizia a carico, un controllo stradale eseguito nel cremonese dai carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco lo scorso 14 settembre. La pattuglia ha notato un'auto nei pressi di un centro commerciale di Bagnolo, che è stata avvicinata da un furgone. Il conducente del mezzo ha iniziato a urlare contro i militari per il parcheggio che, a suo dire, era irregolare. L'uomo è stato quindi sottoposto a un controllo e, tenuto conto che trasportava materiale di risulta di un cantiere edile, gli sono stati chiesti i documenti di trasporto previsti per i rifiuti speciali. Il 51enne ha risposto che non aveva bisogno di alcun formulario per lo smaltimento dei rifiuti e a quel punto, avendo violato la normativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Si è concluso con l'arresto di un cittadino italiano di 51 anni, con precedenti di polizia a, un controllo stradale eseguito nel cremonese dai carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco lo scorso 14 settembre. La pattuglia ha notato un'auto nei pressi di un centro commerciale di Bagnolo, che è stata avvicinata da un furgone. Il conducente del mezzo ha iniziato a urlare contro i militari per il parcheggio che, a suo dire, era irregolare. L'uomo è stato quindi sottoposto a un controllo e, tenuto conto che trasportava materiale di risulta di un cantiere edile, gli sono stati chiesti i documenti di trasporto previsti per ispeciali. Ilha risposto che non aveva bisogno di alcun formulario per lo smaltimento deie a quel punto, avendo violato la normativa ...

