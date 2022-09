Campania, De Luca: “Pensiamo di ristrutturare l’Arechi” (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Stiamo valutando l’ipotesi – così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri per la Champions – di una ristrutturazione completa anche per l’Arechi di Salerno”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo tradizionale appuntamento social del venerdì. “Lo sport merita attenzione – ha aggiunto De Luca – e perciò Pensiamo a un investimento analogo al San Paolo anche per l’Arechi, copertura, ristrutturazione generale e cosi via”. Da De Luca anche i complimenti al Napoli: “Una squadra che propone il calcio più bello ed efficace del campionato” ha sottolineato. COVID – “Nessuna emergenza particolare per il Covid in Campania – assicura il Presidente della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Stiamo valutando l’ipotesi – così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri per la Champions – di una ristrutturazione completa anche perdi Salerno”. Lo ha detto il Presidente della RegioneVincenzo Denel suo tradizionale appuntamento social del venerdì. “Lo sport merita attenzione – ha aggiunto De– e perciòa un investimento analogo al San Paolo anche per, copertura, ristrutturazione generale e cosi via”. Da Deanche i complimenti al Napoli: “Una squadra che propone il calcio più bello ed efficace del campionato” ha sottolineato. COVID – “Nessuna emergenza particolare per il Covid in– assicura il Presidente della ...

