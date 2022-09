(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Si è aperta oggi a Firenze la 4ª edizione del, che terminerà domenica 18 settembre. La sessione di apertura si è tenuta nell'Aula Magna'Università di Firenze e i lavori continuano poi nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio coinvolgendo giovani, cittadini, imprenditori, amministratori pubblici, associazioni ed organizzazioni sensibili alla necessità di un nuovo paradigma di sviluppo. 'In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace' è il tema'edizione 2022. Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazionee Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato ...

lifestyleblogit : Al via il Festival Nazionale dell’Economia Civile - - RedazioneAdp : Delicious Festival Dolomiti, è conto alla rovescia - aclilombardia : ??'Festival della Missione al centro dell’Assemblea missionaria diocesana'. ??Domani, sabato #17settembre alle 14.3… - geishagourmet : Festival della Mostarda, al via il 15 ottobre - OltreleColonne : Vertigo Film Fest: a Milano il primo festival milanese dedicato ai cortometraggi con proiezioni, dibattiti e ospiti… -

Live Comune di Venezia

...dalla conclusione della Mostra del Cinema di Venezia 2022 arrivano le prime notizie sul... in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca, ......"del fumetto per ragazzi Betty B.". Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito https://www.bettybfestival.it/ . Alle ore 9 presso la sede del Centro Studi Discontinuo in... Al via sabato 17 settembre la 29esima edizione del Festival Galuppi La 14esima edizione della rassegna culturale ideata e condotta dalla scrittrice Antonella Cilento per due intere giornate al Monastero delle Trentatré a ...Roma, 16 set. (Adnkronos) – Si è aperta oggi a Firenze la 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che terminerà domenica 18 settembre. La sessione di apertura si è tenuta nell’Aula Ma ...