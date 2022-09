Al via gli Stati Generali della comunicazione pubblica: “Il digitale tema di seria A per i cittadini” (Di venerdì 16 settembre 2022) Bergamo. “Il digitale e la comunicazione pubblica sono questioni di serie A per il Pease e i cittadini”. È iniziata con le parole di Francesco Di Costanzo, presidente Associazione PA Social, l’ottava edizione degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica. Due giornate di incontri aperte a tutti – venerdì 16 e sabato 17 settembre all’aula Magna Sant’Agostino dell’Università di Bergamo – per fare il punto, attraverso le testimonianze dei professionisti del settore, su quali sono le nuove regole e come sta cambiando il quotidiano di comunicatori, giornalisti e manager della comunicazione digitale. La manifestazione porta la firma di PA Social – la prima associazione italiana ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Bergamo. “Ile lasono questioni di serie A per il Pease e i”. È iniziata con le parole di Francesco Di Costanzo, presidente Associazione PA Social, l’ottava edizione deglinuova. Due giornate di incontri aperte a tutti – venerdì 16 e sabato 17 settembre all’aula Magna Sant’Agostino dell’Università di Bergamo – per fare il punto, attraverso le testimonianze dei professionisti del settore, su quali sono le nuove regole e come sta cambiando il quotidiano di comunicatori, giornalisti e manager. La manifestazione porta la firma di PA Social – la prima associazione italiana ...

GiovaQuez : Allarme bomba al ministero della Salute, evacuate le sedi di Lungotevere Ripa e dell'Eur (via Ribotta) a Roma. Una… - GiuseppeConteIT : Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti… - RaiNews : Le auto galleggiano, trascinate dalla forza dell'acqua, sotto gli occhi di un gruppo di residenti inermi e disperat… - alfreaudi : MESTRE | GLI IMPRENDITORI STRACCIANO LE BOLLETTE IN PIAZZA! - Valerione76 : @PaPaganini Restare per fare cosa se Allegri lo faceva arretrare fino alla nostra area??? E con Folletti che gli ha… -