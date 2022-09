"Accetterà di tornare a Palazzo Chigi". Renzi lancia il Draghi bis (Di venerdì 16 settembre 2022) Renzi non ha dubbi: il premier uscente Mario Draghi sarebbe pronto ad accettare un incarico bis per guidare anche il prossimo esecutivo. La campagna elettorale entra nelle battute finale e ognuno tira acqua al proprio mulino. Non fa eccezione Matteo Renzi, consapevole che il Terzo Polo potrà avere voce in capitolo soltanto nel caso in cui riuscisse a superare quota 10%. In quel caso l'attuale premier uscente potrebbe ricevere un secondo incarico dal presidente Mattarella. In tutti gli altri casi, ci sarebbe solo la strada di sedere tra i banchi dell'opposizione. «Ove si creassero le condizioni e Mattarella glielo proponesse, sono certo che Draghi accetterebbe - lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022)non ha dubbi: il premier uscente Mariosarebbe pronto ad accettare un incarico bis per guidare anche il prossimo esecutivo. La campagna elettorale entra nelle battute finale e ognuno tira acqua al proprio mulino. Non fa eccezione Matteo, consapevole che il Terzo Polo potrà avere voce in capitolo soltanto nel caso in cui riuscisse a superare quota 10%. In quel caso l'attuale premier uscente potrebbe ricevere un secondo incarico dal presidente Mattarella. In tutti gli altri casi, ci sarebbe solo la strada di sedere tra i banchi dell'opposizione. «Ove si creassero le condizioni e Mattarella glielo proponesse, sono certo cheaccetterebbe - lo dice il leader di Italia Viva, Matteo, in un'intervista a ...

