Uomini e Donne, Giulio Raselli punge nuovamente Giovanna Abate (Di giovedì 15 settembre 2022) A volte ritornano: è il caso dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, che per l’ennesima volta è tornato a parlare della sua corteggiatrice che poi non ha scelto, ovvero Giovanna Abate. Ancora una volta l’orefice piemontese non ha avuto parole simpatiche nei confronti della romana, che per adesso non ha ancora replicato. Uomini e Donne, nuovo palo per Ida Platano: il cavaliere le preferisce la rivale Niente da fare anche stavolta per la dama bresciana, che vede puntualmente naufragare tutte le sue conoscenze Uomini e Donne gossip, l’antipatia tra Giulio Raselli e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 settembre 2022) A volte ritornano: è il caso dell’ex tronista di, che per l’ennesima volta è tornato a parlare della sua corteggiatrice che poi non ha scelto, ovvero. Ancora una volta l’orefice piemontese non ha avuto parole simpatiche nei confronti della romana, che per adesso non ha ancora replicato., nuovo palo per Ida Platano: il cavaliere le preferisce la rivale Niente da fare anche stavolta per la dama bresciana, che vede puntualmente naufragare tutte le sue conoscenzegossip, l’antipatia trae ...

Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella a bordo della portaerei Cavour. Orgoglioso delle nostre #ForzeArmate, sempre al servi… - dreamerMA87 : @Albepiazza @M49liberorso Per me intende quelle donne e uomini che magari abortiscono perché hanno paura del futuro… - dinamo3040 : RT @zorinayurievna: Siamo in questa drammatica situazione perché uomini e donne si rifiutano di studiare la storia come si dovrebbe. Impres… -