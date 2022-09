Tennis, Berrettini su Federer: “Momento triste, nessuno avrebbe voluto sentire questa notizia” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il numero due del Tennis italiano, Matteo Berrettini, dopo la notizia del ritiro di una leggenda come Roger Federer, ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo al fuoriclasse svizzero: “E’ un Momento triste per gli appassionati di Tennis, me stesso in primis, e per lo sport in generale. E’ una delle figure più grandi dello sport globale, ci ha regalato e ha portato il Tennis a un livello differente. Non ho mai nascosto che è uno dei motivi per cui ho sognato di provare a fare il Tennista professionista. L’ho sempre tifato, supportato, ho sempre cercato di prendere spunto da lui, è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo per il suo comportamento e carisma. Purtroppo era nell’aria, ma nessuno ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Il numero due delitaliano, Matteo, dopo ladel ritiro di una leggenda come Roger, haesprimere il suo pensiero riguardo al fuoriclasse svizzero: “E’ unper gli appassionati di, me stesso in primis, e per lo sport in generale. E’ una delle figure più grandi dello sport globale, ci ha regalato e ha portato ila un livello differente. Non ho mai nascosto che è uno dei motivi per cui ho sognato di provare a fare ilta professionista. L’ho sempre tifato, supportato, ho sempre cercato di prendere spunto da lui, è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo per il suo comportamento e carisma. Purtroppo era nell’aria, ma...

