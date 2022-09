Serata nera per la Lazio: pesantissimo 5-1 col Midtjylland in Europa League (Di giovedì 15 settembre 2022) Il secondo turno della fase a gironi dell’Europa League non sorride di certo alla Lazio di Maurizio Sarri. Un match tutto in salita contro il Midtjylland, che si è presto imposto sulla Lazio, portandosi in vantaggio al 26 con Paulinho e raddoppiando 4 minuti dopo con Kaba. Al rientro in campo dall’intervallo Evander ha segnato il gol del 3-0, mandando la Lazio letteralmente ko. Al 57? Milinkovic Savic ha cercato di rimettere in gioco i laziali, segnando il gol del 3-1, ma la storia non è cambiata. Evander, al 67? ha ssbagliato un calcio di rigore, ma ci ha pensato Isaksen a mandare in retela palla. Al 72?, poi, Sviatchenko ha segnato la rete del 5-1, chiudendo definitivamente i giochi e mandando negli spogliatoi a testa bassa la Lazio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Il secondo turno della fase a gironi dell’non sorride di certo alladi Maurizio Sarri. Un match tutto in salita contro il, che si è presto imposto sulla, portandosi in vantaggio al 26 con Paulinho e raddoppiando 4 minuti dopo con Kaba. Al rientro in campo dall’intervallo Evander ha segnato il gol del 3-0, mandando laletteralmente ko. Al 57? Milinkovic Savic ha cercato di rimettere in gioco i laziali, segnando il gol del 3-1, ma la storia non è cambiata. Evander, al 67? ha ssbagliato un calcio di rigore, ma ci ha pensato Isaksen a mandare in retela palla. Al 72?, poi, Sviatchenko ha segnato la rete del 5-1, chiudendo definitivamente i giochi e mandando negli spogliatoi a testa bassa la. L'articolo CalcioWeb.

