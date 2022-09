(Di giovedì 15 settembre 2022) Abbiamo tutti conosciutotanti anni fa, in tv, quando ha partecipato a Temptation Island. Al tempo era in coppia con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Attualmentecontinua ad essere molto popolare sui social network. E proprio delle parole che ha condiviso sul suo profilo Instagram in queste ore, stannondo ilsul web. Laè stata inondata dalle critiche, a cui si è aggiunto persino il commento di. Vediamo che cos’è successo.si schieralegay: ecco perché Tutto è iniziato quandoha aperto un box domande su Instagram. L’influencer ha quindi ...

fraversion : ma onestamente, chi se ne frega di ciò che pensa Selvaggia Roma delle adozioni alle coppie gay. Smettetela piuttos… - trash_italiano : Selvaggia Roma sulle adozioni gay - tuttopuntotv : Selvaggia Roma contro le adozioni gay scatena il panico: Tommaso Zorzi commenta #Tommasozorzi #tzzip #SelvaggiaRoma… - GiovanniChiriv : RT @fraversion: ma onestamente, chi se ne frega di ciò che pensa Selvaggia Roma delle adozioni alle coppie gay. Smettetela piuttosto di se… - nobenisanisland : RT @reieetto: giorgia meloni, pillon, selvaggia roma, lorella cuccarini e compagnia loro hanno smesso di funzionare -

Today.it

Di chi si tratterà, gravidanza a rischio/" Ecco perché faccio l'amniocentesi"è contro le adozioni gay: ma "ho molti amici omosessuali che la pensano come me" , afferma sui social scatenando, giustamente, l'indignazione collettiva e il preciso intervento di ... Francesco Chiofalo incontra la ex Selvaggia Roma a Venezia: ecco cosa è accaduto Tommaso Zorzi contro Selvaggia Roma. L'ex concorrente del Grande Fratello e Influencer Selvaggia Roma è finita al primo posto delle tendenze di Twitter ...Scontro social tra Selvaggia Roma e Tommaso Zorzi, due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ...