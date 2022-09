Scuola, dopo due anni il piano Covid è ancora “inadeguato”. L’analisi: “Niente sull’areazione, responsabilità scaricate su genitori e docenti” (Di giovedì 15 settembre 2022) La Scuola è ripartita, per la terza volta in epoca Covid, eppure il piano per un rientro in classe in sicurezza resta ancora “inadeguato“. Nonostante l’esperienza e le evidenze emerse in oltre due anni di pandemia, le misure predisposte dal governo Draghi e dal ministero dell’Istruzione diretto da Patrizio Bianchi rimangono “spesso generiche” e scaricano gran parte della responsabilità sulle scuole stesse, che però non hanno le “necessarie risorse e competenze sanitarie”. È quanto emerge dalL’analisi condotta dalla Fondazione Gimbe, che evidenzia le lacune del piano predisposto per l’anno scolastico 2022-23: dalle indicazioni poche chiare sulla valutazione dei sintomi, che viene affidata a genitori e personale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Laè ripartita, per la terza volta in epoca, eppure ilper un rientro in classe in sicurezza resta“. Nonostante l’esperienza e le evidenze emerse in oltre duedi pandemia, le misure predisposte dal governo Draghi e dal ministero dell’Istruzione diretto da Patrizio Bianchi rimangono “spesso generiche” e scaricano gran parte dellasulle scuole stesse, che però non hanno le “necessarie risorse e competenze sanitarie”. È quanto emerge dalcondotta dalla Fondazione Gimbe, che evidenzia le lacune delpredisposto per l’anno scolastico 2022-23: dalle indicazioni poche chiare sulla valutazione dei sintomi, che viene affidata ae personale ...

gualtierieurope : Oggi, nel giorno d’inizio dell’anno scolastico, dopo 11 anni di attesa, apre a #Corviale la #scuola #Mazzacurati. U… - Mov5Stelle : ? BENESSERE A SCUOLA Dopo gli anni duri della pandemia e per prevenire situazioni di disagio, c’è bisogno di più p… - VitaMarko83 : Ma questi baristi che la mattina dopo hanno i bimbi da portare a scuola. Ma chi si credono di essere per fermare il… - rodens_ : Chissà se dopo tutto sto macello Ekim e Kanat capiranno che devono unirsi e dare fuoco a quella scuola INSIEME, inv… - miyy_al : RT @Epnoveotto: Sto sognando che questa scena venga dopo quella della giostra e che Kanat vada da Ekim (perchè lei non uscirà dal letto e n… -