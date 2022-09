PSG, Galtier spiega: «Ecco perchè Hakimi è partito dalla panchina» (Di giovedì 15 settembre 2022) Galtier, allenatore del PSG, ha spiegato perchè Achraf Hakimi non ha giocato da titolare contro il Maccabi: le parole Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha spiegato le sue scelte su Achraf Hakimi contro il Maccabi. LE PAROLE – «Hakimi non ha giocato dal primo minuto semplicemente perché è stato in campo per otto gare su nove. Non c’è alcun motivo ambientale in relazione a quanto successo nella partita col Maccabi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022), allenatore del PSG, hatoAchrafnon ha giocato da titolare contro il Maccabi: le parole Christophe, tecnico del PSG, hato le sue scelte su Achrafcontro il Maccabi. LE PAROLE – «non ha giocato dal primo minuto semplicemente perché è stato in campo per otto gare su nove. Non c’è alcun motivo ambientale in relazione a quanto successo nella partita col Maccabi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

