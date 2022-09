Pnrr, Masperi (Sap Italia): “Può aiutare su strada digitale ma non basta” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Pnrr e industria 4.0 possono essere degli strumenti che aiutano ad accelerare verso la strada del digitale e dell’innovazione. Non dimenticando un’ultima parola: sostenibilità. Il trinomio innovazione, digitale e sostenibilità può assicurare a un Paese di dare ai cittadini un futuro intelligente, competitivo e con una migliore qualità di vita. Il Pnrr è un grande aiuto ma non basta. Occorre avere un ecosistema che sia capace di convergere non soltanto con l’erogazione di fondi ma creando anche quelle condizioni che aiutino le imprese e i cittadini ad andare verso il digitale. Quindi il Pnrr deve essere anche accompagnato da un ecosistema che aiuti le competenze digitali, che aiuti a sfruttare al meglio le tecnologie, e ad essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ile industria 4.0 possono essere degli strumenti che aiutano ad accelerare verso ladele dell’innovazione. Non dimenticando un’ultima parola: sostenibilità. Il trinomio innovazione,e sostenibilità può assicurare a un Paese di dare ai cittadini un futuro intelligente, competitivo e con una migliore qualità di vita. Ilè un grande aiuto ma non. Occorre avere un ecosistema che sia capace di convergere non soltanto con l’erogazione di fondi ma creando anche quelle condizioni che aiutino le imprese e i cittadini ad andare verso il. Quindi ildeve essere anche accompagnato da un ecosistema che aiuti le competenze digitali, che aiuti a sfruttare al meglio le tecnologie, e ad essere ...

telodogratis : Pnrr, Masperi (Sap Italia): “Può aiutare su strada digitale ma non basta” - News24_it : Pnrr, Masperi (Sap Italia): 'Può aiutare su strada digitale ma non basta' - zazoomblog : Ultime Notizie – Pnrr Masperi (Sap Italia): “Può aiutare su strada digitale ma non basta” - #Ultime #Notizie… - italiaserait : Pnrr, Masperi (Sap Italia): “Può aiutare su strada digitale ma non basta” - fisco24_info : Pnrr, Masperi (Sap Italia): 'Può aiutare su strada digitale ma non basta': (Adnkronos) - 'Il Pnrr e industria 4.0 p… -