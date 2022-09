“Perché è sparito”. Svanito nel nulla dopo la bomba su Totti e Ilary, cosa è successo a Fabrizio Corona (Di giovedì 15 settembre 2022) Fabrizio Corona sparito da Instagram. Esperto di gossip e faccende molto intime dei personaggi famosi, nei giorni scorsi l’ex paparazzo dei vip ha sparato una nuova bomba sul caso che questa estate ha appassionato la cronaca rosa italiana: il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. “Caro Pupone e cara Caciottara, è arrivato il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”, le parole di Corona via social. Primo ‘scoop’ lo screenshot di una ‘richiesta di messaggio’ da parte dell’account privato Francesco Totti. Che cosa si siano detti i due non è dato saperlo, Corona non ha pubblicato nessuna conversazione. Nessuna conversazione tra i due, ma un altro indizio lanciato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)da Instagram. Esperto di gossip e faccende molto intime dei personaggi famosi, nei giorni scorsi l’ex paparazzo dei vip ha sparato una nuovasul caso che questa estate ha appassionato la cronaca rosa italiana: il divorzio traBlasi e Francesco. “Caro Pupone e cara Caciottara, è arrivato il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”, le parole divia social. Primo ‘scoop’ lo screenshot di una ‘richiesta di messaggio’ da parte dell’account privato Francesco. Chesi siano detti i due non è dato saperlo,non ha pubblicato nessuna conversazione. Nessuna conversazione tra i due, ma un altro indizio lanciato da ...

