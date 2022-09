Mondiali di Ginnastica Ritmica | Raffaeli nella leggenda | è tris d’oro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sofiavince la medagliaal nastro aidiin corso a Sofia in Bulgaria. La 18enne azzurra si impone con il punteggio di 32.650, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova e alla slovena Vedeneeva. Per Raffaele è quarta medaglia in questa rassegna iridata, la terza. (Adnkronos) (foto@SimoneFerraro-FGI) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.