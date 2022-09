Moby Prince | la commissione d' inchiesta | «Impatto provocato da una terza nave»

Agenzia_Ansa : 'Moby Prince è andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave compars… - Radio1Rai : ??#MobyPrince Conclusioni choc della commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro del 1991 “La Moby Prince andò… - SkyTG24 : Disastro Moby Prince, la commissione d'inchiesta: incidente a causa di una terza nave - FarodiRoma : Una terza nave fu responsabile della tragedia della Moby Prince (A. Puccio) - wireditalia : Dopo 31 anni, secondo la commissione parlamentare di inchiesta il traghetto avrebbe colpito la petroliera Agip Abru… -

Emergono nuovi sviluppi per il grave incidente in mare accaduto a Livorno oltre 30 anni fa. "Laè andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi ...... Redazione Sardegna Live "È un dolore profondo, una ferita insanabile, quella che oggi, pur nel riconoscimento dell'importante lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sulla, rivive in ...Quello che oggi “rivive in tutti noi, nei familiari delle vittime, in chi cerca la verità”, è “ una ferita insanabile, un dolore profondo ”. Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas co ...L'uomo si trova in gravi condizioni al Brotzu, dove è stato portato in codice rosso dopo lo scontro a Cagliari ...