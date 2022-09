Litfiba, il tour non è ancora finito: annunciate le date europee de “L’ultimo girone” (Di giovedì 15 settembre 2022) L’ultimo girone non smette di sorprenderci e di regalarci croci e delizie! ? Per i ritardatari o per i più avventurosi o per i più matti, ecco un poker di date europee per farvi godere ancora un po’ ??? Segnatevi giorni e luoghi ?? 09/12 PARIS – BATACLAN 11/12 BRUXELLES – LA MADELEINE 15/12 ZÜRICH – VOLKSHAUS 16/12 LAUSANNE – LES DOCKS Piero Pelù Federico Ghigo Renzulli #Litfiba #LUltimogirone #Litfiba40 Friends and Partners – Concerti ed eventi L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 settembre 2022)non smette di sorprenderci e di regalarci croci e delizie! ? Per i ritardatari o per i più avventurosi o per i più matti, ecco un poker diper farvi godereun po’ ??? Segnatevi giorni e luoghi ?? 09/12 PARIS – BATACLAN 11/12 BRUXELLES – LA MADELEINE 15/12 ZÜRICH – VOLKSHAUS 16/12 LAUSANNE – LES DOCKS Piero Pelù Federico Ghigo Renzulli ##LUltimo40 Friends and Partners – Concerti ed eventi L'articolo L'Opinionista.

