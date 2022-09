L' incomunicabilità tra repubblicani e monarchici

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sorga un nuovo Antonioni per mostrare l’, il dialogo fra sordi che allontana. Un repubblicano proprio non ce la fa a capire un monarchico che si commuove di fronte ai funerali dei Windsor o ascoltando il discorso di Carlo che, perfetto in cravatta nera, a un certo punto dice “Finché Dio me lo consentirà”. Un re ha il senso del limite. Quel senso del limite che non possiede un sindaco di paese, convinto che disporre di una maggioranza consiliare lo avvicini all’onnipotenza. “Finché Dio me lo consentirà” somiglia a una frase che uso spesso, “A Dio piacendo”, ma va oltre, visti anche ruoli e contesti tanto superiori. Un repubblicano, che è sempre un po’ ateo, non può arrivarci. Nemmeno se si impegna. Sorga un nuovo Antonioni, un regista che anziché l’delle coppie ...