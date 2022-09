Lazio umiliata, Sarri finisce nel caos: annuncio dopo il Midtjylland (Di giovedì 15 settembre 2022) dopo la nettissima sconfitta della Lazio in Europa League contro il Midtjylland, in casa capitolina c’è stato un annuncio importante. dopo le due vittorie consecutive contro il Feyenoord e il Verona, la Lazio in serata è letteralmente crollata su se stessa. Il team biancoceleste, infatti, nella seconda giornata è stato letteralmente travolto dal Midtjylland. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 settembre 2022)la nettissima sconfitta dellain Europa League contro il, in casa capitolina c’è stato unimportante.le due vittorie consecutive contro il Feyenoord e il Verona, lain serata è letteralmente crollata su se stessa. Il team biancoceleste, infatti, nella seconda giornata è stato letteralmente travolto dal. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

zazoomblog : Lazio umiliata in Danimarca tifosi furiosi: “Chiedete scusa e rimborsate i duecento tifosi. Da mandare tutti in rit… - gnoker03 : La Lazio non veniva umiliata così da quando Cameron Diaz abbandonò la maglia personalizzata sulle poltroncine dell'olimpico - PagineRomaniste : #EuropaLeague, #Lazio umiliata: il #Midtjylland cala la cinquina #MidtjyllandLazio #UEL - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #MidtjyllandLazio Umiliazione per la Lazio in Europa League - AgAntonio1987 : RT @fanpage: #MidtjyllandLazio Umiliazione per la Lazio in Europa League -