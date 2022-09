JUVENTUS | #ALLEGRIOUT IN TENDENZA | MA L’ESONERO È IMPROBABILE

(Di giovedì 15 settembre 2022). Se andate su Twitter è l’hashtag didopo la sconfitta dellain Champions League contro il Benfica. I tifosi, dopo averlo osannato negli anni del ciclo d’oro, adesso vogliono la testa dell’allenatore, che è tornato per la “restaurazione” nell’estate 2021 e ha semplicemente ripetuto il quarto posto di Pirlo con l’alibi dell’addio di Cristiano Ronaldo e l’aggravante degli “zero titoli”. Il problema è che, malgrado un mercato faraonico, prima a gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, e poi in questa sessione, con i colpi Bremer, Di Maria, Pogba, Milik, Kostic e Paredes, lacontinua a giocare male e, quel che è peggio per i suoi sostenitori, a vincere con il contagocce.ALLEGRI COLPEVOLE O NO? È davvero colpa di Massimiliano Allegri se la ...

